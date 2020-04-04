Кабмин РФ выделил медико-биологическому агентству больше 321 млн рублей на выплаты врачам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить медико-биологическому агентству (ФМБА) более 321 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Субсидия предназначена для стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией, лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, говорится в документе.

Ранее Министерство здравоохранения РФ выделило около 5,1 млрд рублей регионам на стимулирующие выплаты врачам, занятым борьбой с коронавирусом нового типа. 146,7 млн рублей на такие выплаты направят в Татарстан.

