Медики Татарстана получат 146,7 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Министерство здравоохранения РФ выделило около 5,1 млрд рублей регионам на стимулирующие выплаты врачам, занятым борьбой с коронавирусом нового типа.
Так, Татарстан получит 146,7 млн рублей на такие выплаты.
Напомним, в республике зафиксировано шесть случаев заражения COVID-19 за последние сутки, общее число заболевших равно 25. Выздоровели 6 человек.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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