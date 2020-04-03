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Медики Татарстана получат 146,7 млн рублей на борьбу с коронавирусом

11:59, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Медики Татарстана получат 146,7 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения РФ выделило около 5,1 млрд рублей регионам на стимулирующие выплаты врачам, занятым борьбой с коронавирусом нового типа.

Так, Татарстан получит 146,7 млн рублей на такие выплаты.

Напомним, в республике зафиксировано шесть случаев заражения COVID-19 за последние сутки, общее число заболевших равно 25. Выздоровели 6 человек.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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