В Татарстане перевернулась цистерна с нефтью — фото и видеорепортаж с места ликвидации разлива

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Муслюмовском районе Татарстана спасатели ПАСФ «РегионСпас» проводят работы по ликвидации аварийного разлива нефти.

Еще 31 марта на дороге Актаныш — Муслюмово в ДТП попала цистерна-нефтевоз на базе автомобиля Man. Грузовик перевернулся, водитель был госпитализирован. В результате аварии из цистерны вылилось около 20 тонн сырой нефти, часть которой попала в реку Бикмесь.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, было загрязнено около 900 квадратных метров придорожной территории, замазучено 1,5 километра реки Бикмесь. Разлив спасатели локализовали в течение 2 часов с помощью бонового заграждения и земляных обвалований. По круглосуточному графику были задействованы 20 спасателей, 10 единиц техники, два нефтесборщика, четыре мотопомпы, 2 временных резервуара, 3 вакуумных установки на базе вездеходной техники.

На утро 2 апреля с почвы было собрано 100 кубических метров загрязненного грунта, с водной поверхности 30 кубических метров водно-нефтяной эмульсии. На поверхности воды оставалась нефть объемом 7 кубических метров. Работы осложнялись трудной проходимостью русла ручья и холодной погодой.

На третьи сутки спасатели вывели 40 кубических метров водно-нефтяной эмульсии, около 100 кубических метров загрязненного грунта. Очищено 500 квадратных метров реки. Спасатели смогли очистить основную массу нефти с поверхности водоема. На поверхности воды осталась тонкая пленка нефти толщиной менее 1 мм, которую убирают сорбционной чисткой берегов реки и водной глади.

«Работы по зачистке реки продолжаются. Нефть очень глубоко проникла в корни деревьев по берегам реки, в результате промывка корней занимает очень много времени. На месте ликвидации разлива очень сложные подъездные пути, в связи с чем невозможна работа тяжелой техники», — прокомментировал руководитель ликвидации аварии Александр Семенов.

