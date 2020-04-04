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В России выявлено еще 582 новых случая инфицирования коронавирусом

11:23, 04.04.2020
В России выявлено еще 582 новых случая инфицирования коронавирусом
Фото: Реальное время

Число заболевших с коронавирусной инфекцией в России выросло еще на 582 человека. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи заболевания зафиксированы в 32 регионах России. Татарстана в списке федерального оперативного штаба нет.

Общее число заболевших составляет 4 731 человек. Зарегистрировано 43 летальных исхода.

Общество
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