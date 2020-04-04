Тренер «Рубина» Слуцкий об отмене свадеб: «У девушек есть шанс передумать выходить за футболиста»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил с предупреждением для девушек, которые собираются выйти замуж за футболистов.

«У девушек есть шанс передумать выходить замуж за футболистов. Я предупреждаю, я обязан это сделать, как честный человек», — в шутку сказал Слуцкий.

Ранее в России в ЗАГСах были отменены свадебные церемонии. По словам спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского, от этого решения пострадали в том числе несколько футболистов казанского клуба, которые планировали свадьбу после окончания сезона.

«У нас очень много ребят собирались жениться этим летом, потому что команда молодая. А сейчас выпустили постановление, что все свадьбы отложены до 1 июля. Надо будет пацанов поддержать обязательно, потому что они расстроятся», — заявил Яровинский.

Напомним, ранее РФС объявил о приостановке футбольных соревнований сроком до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.

На данный момент, единственной лигой в Европе, где продолжаются матчи чемпионата по футболу является Белоруссия. О состоянии дел в Вышэйшей лиге можно почитать в материале «Реального времени».