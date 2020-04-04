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В Зеленодольске депутат стала волонтером

08:57, 04.04.2020
В Зеленодольске депутат стала волонтером
Фото: zpravda.ru

В Зеленодольске депутат местного городского совета Альбина Динмухаметова включилась в волонтерскую деятельность для помощи пожилым людям. Вместе со своей командой она разводит лекарства, продукты и хозяйственные товары.

Активисты оказывают не только социальную, но и психологическую поддержку. Пенсионеры особенно нервничают в данной ситуации, что сказывается на их здоровье, передает «Татар-информ».

Сама депутат объясняет, что в режиме самоизоляции появилось много свободного времени, которое она решила занять волонтерством.

Ранее глава Госкомитета по туризму РТ зарегистрировался волонтером.

Общество Татарстан
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