Глава Госкомитета по туризму РТ зарегистрировался волонтером

Фото: @sergey_ivanov_tt

Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов зарегистрировался в качестве волонтера для помощи в доставке продуктов и медикаментов пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.



«Сегодня зарегистрировался волонтером на сайте мывместе2020.рф в качестве волонтера для помощи в доставке продуктов, медикаментов пожилым людям, находящимся на самоизоляции в связи с опасностью заражения короновирусом. Надеюсь, смогу помочь кому-либо из наших жителей. Сейчас нужна помощь каждого», — подписал Иванов картинку.