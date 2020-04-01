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Глава Госкомитета по туризму РТ зарегистрировался волонтером

06:37, 01.04.2020 2
Глава Госкомитета по туризму РТ зарегистрировался волонтером
Фото: @sergey_ivanov_tt

Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов зарегистрировался в качестве волонтера для помощи в доставке продуктов и медикаментов пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.


«Сегодня зарегистрировался волонтером на сайте мывместе2020.рф в качестве волонтера для помощи в доставке продуктов, медикаментов пожилым людям, находящимся на самоизоляции в связи с опасностью заражения короновирусом. Надеюсь, смогу помочь кому-либо из наших жителей. Сейчас нужна помощь каждого», — подписал Иванов картинку.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:46
    А работать согласно основным обязанностям не?
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  • Анонимно 08:15
    Что б выходить спокойно и двигаться по городу )
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