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Казанцы пожаловались, что работники, благоустраивающие город, ходят без масок — видео

23:35, 03.04.2020 1
Казанцы пожаловались, что работники, благоустраивающие город, ходят без масок — видео
Фото: скриншот

Городские службы продолжают приводить в порядок улицы Казани и во время самоизоляции, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Некоторые жители города возмутились, что работники благоустраивают территорию без масок и не соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

«Контроль за ними установлен как руководителями предприятий, так и со стороны Исполнительного комитета. Периодически возникают индивидуальные случаи, когда рабочий снимает маску, мотивируя это духотой и придумывает различные причины. С этим жестко боремся и ведем постоянно разъяснительные беседы», — сообщил зампредседателя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Ибрагимов.

В целом казанцы поддерживают работу городских служб. Подробнее — в репортаже ТНВ.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:04
    Да не помогают маски. Бестолочи! Маски помогают только если сам болеешь и не хочешь заражать людей!
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