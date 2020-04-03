Лукашенко: «Как может конкурировать МАЗ с КАМАЗом?»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» заявил, что российские и белорусские предприятия находятся в неравных условиях.

«В России до недавнего времени цена на природный газ была в два-три раза ниже, чем в Беларуси. По нефти — то же самое. Скажите, какие равные условия? Как может конкурировать наше предприятие, допустим, машиностроительное, МАЗ с КАМАЗом? Как они могут конкурировать?», — задался вопросом Лукашенко.

В октябре 2013 года стало ясно, что объединения минского ОАО «МАЗ» и российского ОАО «КАМАЗ» не будет. Лукашенко заявил, что слияние невыгодно МАЗу и даже может привести к уничтожению предприятия. Подробнее — в материале «Реального времени».