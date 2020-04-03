В Татарстане за угрозы убийством полицейским перед судом предстанет местный житель

В Татарстане направили в суд дело нижнекамца за угрозы убийством полицейским. Дело в отношении него возбудили по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти» и «Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью».

По данным СК, в Нижнекамске утром 10 января 2020 года экипаж ДПС из-за неадекватного поведения водителя остановил автомобиль, однако женщина-водитель отказалась пройти медицинское освидетельствование. В момент, когда полицейские начали составлять на нее административный протокол, к ним подошел мужчина, который был сильно пьян. Он стал оскорблять полицейских и угрожать им охотничьим ножом.

После этого один из полицейских достал табельный пистолет и предупредил его, что будет вынужден применить оружие. Мужчину задержали, суд заключил его под стражу. Вину свою он признал частично.