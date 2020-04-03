Гражданам и бизнесу предоставили кредитные каникулы

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить кредитные каникулы.

Госдума приняла этот закон 1 апреля. Он предусматривает отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам. Так, в течение этих каникул не допускается начисление неустойки, предъявление досрочного погашения долга, обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Однако в этот период времени заемщик вправе досрочно погасить кредит.

За кредитными каникулами можно обратиться до 30 сентября на срок до шести месяцев, при условии, что их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более.