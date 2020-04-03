В Казани временно закрыли театр «Сдвиг»

Судебные приставы Казани приостановили деятельность камерного театра «Сдвиг».

По данным УФССП по РТ, театр проводил мероприятия с присутствием граждан. На момент проверки надзорным ведомством в помещении находились 17 посетителей, что нарушало режим самоизоляции.

Отмечается, что руководство театра признало вину. Суд приостановил деятельность на 60 суток. Судебные приставы-исполнители приступили к немедленному исполнению постановления суда.