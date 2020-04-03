Минпромторг РФ: россияне могут посещать гипермаркеты, удаленные от дома

Глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к главам регионов с просьбой объяснить гражданам, что при самоизоляции они могут посещать крупные супермаркеты и гипермаркеты, удаленные от дома, а также рынки и ярмарки.

В заявлении министра говорится, что это необходимо для снижения высокой концентрации покупателей в магазинах у дома, пишет ТАСС.

Министерство также поручило регионам обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости.

Напомним, получить специальное СМС нужно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта, а также для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.

Для того чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку и вынести мусор, разрешение не требуется.