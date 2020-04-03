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В Татарстане отменили плату за детский сад в нерабочие дни

15:56, 03.04.2020 5
В Татарстане отменили плату за детский сад в нерабочие дни
Фото: realnoevremya.ru

Абонентская плата за детские сады в Татарстане отменена на период нерабочей недели. Заплатившим будет осуществлен перерасчет.

«Ко мне поступает много обращений от родителей! Дал поручение правительству — отменить абонентскую плату в детских садах во время нерабочих дней! Всем, кто уже успел оплатить за данный период, будет проведен перерасчет. Берегите себя и своих близких!» — сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что в Казани со 2 апреля начали создавать дежурные группы в одном детском саду по микрорайону. Эти группы созданы для детей, чьи родители будут работать в период нерабочей недели.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16:00
    вот это правильно
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  • Анонимно 16:04
    Наконец 1ая новость с реальной поддержкой, ждём конечно перерасчёта, а то в управлении образования как всегда скажут, что приказ не приходил
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  • Анонимно 16:10
    Наконец-то
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  • Анонимно 16:10
    Хоть какая-то позитивная новость за последние дни.
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  • Анонимно 16:14
    еще бы. так забомбить его инсту этими просьбами об отмене платы
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