В Татарстане отменили плату за детский сад в нерабочие дни

Абонентская плата за детские сады в Татарстане отменена на период нерабочей недели. Заплатившим будет осуществлен перерасчет.

«Ко мне поступает много обращений от родителей! Дал поручение правительству — отменить абонентскую плату в детских садах во время нерабочих дней! Всем, кто уже успел оплатить за данный период, будет проведен перерасчет. Берегите себя и своих близких!» — сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что в Казани со 2 апреля начали создавать дежурные группы в одном детском саду по микрорайону. Эти группы созданы для детей, чьи родители будут работать в период нерабочей недели.

