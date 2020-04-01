Новости общества

17:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани создают дежурные группы в одном детсаду по микрорайону

15:48, 01.04.2020
В Казани создают дежурные группы в одном детсаду по микрорайону
Фото: realnoevremya.ru

В Казани со 2 апреля начали создавать дежурные группы в одном детском саду по микрорайону, об этом «Реальному времени» сообщили в одном из детских садов города.

В частности, в Ново-Савиновском районе это детсады 86, 411, 203.

Напомним, ранее Минобрнауки Татарстана поручило в период с 30 марта по 3 апреля организовать в детских садах дежурные группы для детей, родители которых будут работать.

ОбществоОбразование Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров