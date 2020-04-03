Замглавы МЧС Татарстана оставили в СИЗО

Фото: «Реальное время»

Сегодня Верховный суд РТ признал законным и обоснованным арест замминистра Ильхама Насибуллина по делу о коммерческих «госуслугах» спасателей. В СИЗО он останется минимум до 16 мая.



О результатах заседания апелляционной инстанции по делу замглавы МЧС «Реальному времени» сообщила сотрудник пресс-службы Верховного суда РТ Елена Коваль.

В апелляции защита просила о замене реального ареста домашним подозреваемому в злоупотреблении полномочий полковнику в отставке.

Без изменения Верховный суд РТ оставил и решение об аресте второго фигуранта данного дела — директора фирмы ОДС Ленура Зиннатуллина, который подозревается в мошенничестве.

Напомним, по версии следствия, подконтрольная неустановленным должностным лицам министерства компания ОДС на протяжении семи лет использовала ресурсы и дублировала функции государственной «Поисково-спасательной службы РТ» при МЧС республики, обогатившись на 162 млн рублей. Причем услуги коммерческой фирмы потенциально опасным предприятиям навязывали, намеренно занижая степень их готовности к ЧС при проверках.