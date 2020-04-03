Экс-директора ГУП РТ «Электросети» подозревают в хищении премий на 2,5 млн рублей

В Татарстане Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ГУП РТ «Электрические сети», а ныне депутата Аюкского поселения Мензелинского района Татарстана. Источники «Реального времени» уточняют — речь о 60-летнем Шамиле Хакимове.



По версии следствия, на посту гендиректора ГУП подозреваемый на протяжении четырех лет — с 2015-го по 2018-й — незаконно издавал приказы о собственном премировании, и сумма таких премий составила не менее 2,5 млн рублей. Тогда как полномочиями поощрять ВИП-энергетика на данном посту обладало лишь министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере). Основания для подозрений в адрес депутата появились по результатам совместных действий сотрудников Следкома и УЭБ и ПК МВД республики.