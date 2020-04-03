В Татарстане арестовали двух инспекторов Ространснадзора

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Накануне Пестречинский райсуд Татарстана отправил в СИЗО до 30 мая двух инспекторов Средне-Волжского управления Ространснадзора.



Илнара Багавиева и Олега Шарапова подозревают в получении взяток путем вымогательства за проезд транспортных фур по трассе М-7 без санкций за перегруз. С декабря 2019-го под домашним арестом находится их коллега Андрей Жарков, ему вменяют целую серию взяток в 12,5—15 тысяч рублей.

В числе потерпевших по делу — водители и владельцы большегрузных авто из Москвы, Удмуртии, а также Калужской, Владимирской и Курганской областей. В феврале следователи провели выемки в здании Минтранса РТ, а на этой неделе сотрудники Высокогорского отдела Следкома по РТ побывали с обысками у шести сотрудников Ространснадзора.