Грузовик с антисептиками и бытовой химией не смог заехать в Татарстан из-за перекрытия дорог

Начальник отдела маркетинга ООО «ТД Впрок» Алина Анциферова заявила, что грузовик компании, груженый антисептиками и бытовой химией, не может пересечь границу с Татарстаном из-за перекрытия дорог.

«Машина, в которой было 2 тысячи литров антисептических средств и 2 с половиной тысячи литров хлоросодержащих средств для обработки поверхностей, к сожалению, не смогла пересечь границу Самарской области и Татарстана и въехать на территорию республики из-за бюрократических сложностей, которые возникли», — передает ее слова stv-media.ru

Отметим, что несмотря на то, что предприятия, выпускающие антисептики, также перенастроились на большие объемы этой продукции, в республике до сих пор есть нехватка антисептиков.