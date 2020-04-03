Еще одна тест-система зарегистрирована в России для выявления коронавируса

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Российская компания «ДНК-Технология» зарегистрировала новую тест-система для выявления коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Российская компания «ДНК-Технология», производитель приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований, при поддержке Минпромторга России зарегистрировала новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19», — цитирует ТАСС пресс-службу.

С сегодняшнего дня будет запущен ежедневный выпуск 200—400 наборов, рассчитанных на 96 тестов. Компания планирует выйти на производство 1 тыс. наборов в сутки.



Ранее Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью запустил в производство новой тест-системы по выявлению коронавирусной инфекции нового типа методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2».

