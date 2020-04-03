Ильшат Гимаев: «В период самоизоляции стройиндустрия в РТ не остановилась»

Фото: Илья Репин

Стройиндустрия с введением режима полной самоизоляции не замерла, сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев: «Есть обращение Минстроя России к Минтруда РФ о том, чтобы строительную отрасль приравняли к дорожной, приоритетной, которая также будет вести работы в такой непростой период».

— У республики заключено соглашение с федеральным центром. Мы обязаны до конца текущего года ввести свыше 2 млн квадратных метров жилья. Этот сложный период пройдет, коронавирус не вечный. Потом никто не вспомнит про него, а все наши программы, в том числе по нацпроектам, никто не отменит, мы обязаны выполнить — другого не дано, — подчеркнул Гимаев.

Тем не менее у застройщиков возникло много вопросов по согласованию работы с ГИБДД. Некоторые предприятия по производству стройматериалов не нашли названия своих компаний в перечне.

— Компании в строительном секторе — единый орган. У нас есть объекты, где идет непрерывный технологический цикл, на складах заготовлены материалы, которые надо доставлять, произведены платежи, транспорт передвигается по запланированным маршрутам. В связи с новым режимом работа строителей не остановилась полностью на этой неделе, но застопорилась. Частично на несколько дней людей «вымыло» с объектов. У нас есть компании, в которых по несколько тысяч работников. Все они должны ездить на работу с разрешениями в соответствии с постановлением правительства РТ №240. Поэтому сейчас, в переходный период, всю необходимую документацию предприятия приведут в порядок, как хозяйки, которые приводят в порядок свои дома из-за того, что у них появилось время. С понедельника работа на объектах восстановится, — заверил Гимаев.

Результатом кризиса, по его словам, станет укрупнение рынка. В нынешней ситуации «нужно выработать совместные меры, обратимся к федеральной власти, должны выйти из кризиса закаленные, но отрасль будет выглядеть немного по-другому». Гимаев назвал телефон горячей линии: 231-14-10, по которому могут обратиться застройщики, подрядчики, производители стройматериалов.



Подробнее в материале «Реального времени».

