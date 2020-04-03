Трамп назвал передачу медикаментов любезным жестом от России

Президент США Дональд Трамп ответил на оказанную Россией помощь в период пандемии. Он назвал передачу медикаментов любезным жестом Москвы.

«Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента Путина. Я мог сказать: «спасибо, не стоит» или «спасибо». Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: «беру»,— сказал президент Трамп (цитата по ТАСС).

Ранее Россия направила гуманитарную помощь в США. Самолет Ан-124 доставил медицинские аппараты и расходники для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорк. По данным МИР РФ, половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а половина — американской стороной.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса COVID-19.

