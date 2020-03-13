В США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Режим ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам в противодействии распространению инфекции в размере до $50 млрд, передает RT.

Ранее жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о реакции американцев на ситуацию с коронавирусом в США.

«В Америке приостановили сезон НХЛ, в магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock (нет в наличии, — прим. ред.)! В общем, паника с каждым днем все больше! Очень надеюсь что этот кошмар скоро закончится!» — написала Шубская.