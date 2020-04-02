Серого гуся из Татарстана внесли в Красную книгу

Министерство природных ресурсов и экологии РФ обновило перечень животных, занесенных в Красную книгу России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, впервые занесены в Красную книгу РФ 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Среди новых видов птиц — серый гусь из Татарстана.

Также в список попали плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие

По закону Красная книга РФ пересматривается раз в 10 лет, однако действующая редакция датируется 1997 годом. В 2017 году пытались отредактировать Красную книгу, но тогда это обернулось скандалом. По итогам голосования комиссии краснокнижными решено было сделать гималайского медведя, каспийского тюленя, северного оленя, сибирского горного козла и косатку. Список согласовала РАН, но в Минприроды решили скорректировать документ перед отправкой в Минюст. Нынешняя редакция была подготовлена еще в декабре 2019 года.