В России подготовили новую Красную книгу впервые с 1997 года

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Министерство природы подготовило новую редакцию Красной книги России.

В нее включат косатку, северного оленя, снежного барана и другим животных, говорится в законопроекте, размещенном на портале правовых актов.

По закону Красная книга РФ пересматривается раз в 10 лет, однако действующая редакция датируется 1997 годом. В 2017 году пытались отредактировать Красную книгу, но тогда это обернулось скандалом. По итогам голосования комиссии краснокнижными решено было сделать гималайского медведя, каспийского тюленя, северного оленя, сибирского горного козла и косатку. Список согласовала РАН, но в Минприроды решили скорректировать документ перед отправкой документа в Минюст. Ведомство новую редакцию Красной книги РФ не зарегистрировало, пишет «Коммерсантъ».

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении уголовной ответственности за торговлю в интернете или через СМИ редкими животными и биоресурсами, занесенными в Красную книгу.