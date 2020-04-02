Кадейкин покинет «Салават Юлаев» и уедет в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин не стал продлевать контракт и покинет уфимский клуб.

По сообщению источника, 26-летний хоккеист намерен попробовать свои силы в клубе НХЛ «Детройт Ред Уингз», который заинтересован в переходе игрока. При этом «Салават Юлаев» сохранит права на него в КХЛ.

Кадейкин выступает в уфимском клубе с 2018 года. За это время он провел за «Салават Юлаев» 137 матчей, в которых забил 18 шайб и отдал 38 результативных передач.

Напомним, ранее КХЛ объявил о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.