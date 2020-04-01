Прокуратура Татарстана предупредила об ответственности за незаконное использование справки работодателя в условиях самоизоляции
Прокуратура Татарстана предупредила об ответственности за незаконное использование справки работодателя в условиях самоизоляции. Там отметили, что разрешение не распространяется на передвижение по территории РТ, не связанное с выполнением служебных обязанностей.
Таким образом, справку нельзя выдавать работнику организации, деятельность которой приостановлена, лицу, не являющемуся работником компании, деятельность которой не приостановлена, а также сотруднику организации, деятельность которой не приостановлена, но не вовлеченного в непрерывную работу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
За нарушение ограничений, а также использование подложного документа предусмотрены штрафы или приостановление деятельности предприятий.
Напомним, что в Татарстане введен режим самоизоляции. На улицу можно выходить только в ближайший магазин или аптеку, погулять с животными или выкинуть мусор. Для других передвижений по городу необходимо получать специальную справку.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым