Прокуратура Татарстана предупредила об ответственности за незаконное использование справки работодателя в условиях самоизоляции

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Прокуратура Татарстана предупредила об ответственности за незаконное использование справки работодателя в условиях самоизоляции. Там отметили, что разрешение не распространяется на передвижение по территории РТ, не связанное с выполнением служебных обязанностей.

Таким образом, справку нельзя выдавать работнику организации, деятельность которой приостановлена, лицу, не являющемуся работником компании, деятельность которой не приостановлена, а также сотруднику организации, деятельность которой не приостановлена, но не вовлеченного в непрерывную работу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

За нарушение ограничений, а также использование подложного документа предусмотрены штрафы или приостановление деятельности предприятий.

Напомним, что в Татарстане введен режим самоизоляции. На улицу можно выходить только в ближайший магазин или аптеку, погулять с животными или выкинуть мусор. Для других передвижений по городу необходимо получать специальную справку.