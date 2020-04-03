Власти разъяснили правила отправки грузов из Татарстана

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана дало на своем сайте разъяснения о перевозке грузов в условиях самоизоляции.



Справка по форме, установленной постановлением Кабинета министров РТ, будет выдаваться грузоперевозчику организацией-отправителем при отправке груза с территории РТ за ее пределы, либо при нахождении пунктов отправки и доставки груза в пределах республики.

При прибытии перевозчика в Татарстан из другого субъекта РФ, а также следующего транзитным маршрутом через республику, наличие справки не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что с 1 по 30 апреля, на региональных и муниципальных дорогах Татарстана вводится временное ограничение движения большегрузов — в указанный период запрещен проезд грузовиков, у которых нагрузка превышает 6 тонн на ось.