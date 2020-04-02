В Казани три подростка вымогали у сверстника деньги и паспорта

В Казани осудили трех подростков за вымогательство денег у сверстника.

Как сообщает прокуратура РТ, в мае прошлого года подсудимые избили сверстника во дворе дома по улице Вагапова и потребовали у него 9 тысяч рублей, либо три паспорта граждан России. Через некоторое время, подкараулив подростка, они снова его избили. Пострадавший подросток выл вынужден отдать им 5 тысяч рублей.

Свою вину подсудимые признали частично и ущерб возместили. Двое соучастников получили 2 года 2 месяца и 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и воспитательной колонии соответственно, третьему назначено наказание 1 год 4 месяца лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.



Ранее а Казани осудили двух казанских подростков за вымогательство 16 тысяч рублей у сверстника.

