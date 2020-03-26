Два казанских подростка получили два года условно за вымогательство денег у сверстника

В Казани осудили двух казанских подростков за вымогательство 16 тысяч рублей у сверстника.

Как сообщает прокуратура РТ, двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, требовали у знакомого подростка более 16 тысяч рублей. Потерпевший, испугавшись угроз, передал им эту сумму.

Свою вину подсудимые признали. Суд назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов признал, что власти республики недорабатывают в вопросе воспитания. «Реальное время», обратившись к экспертам, попыталось выяснить, откуда растут уши подростковой жестокости и как решить эту проблему.

