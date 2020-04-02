В Татарстане двоих подростков будут судить за разбор беседки
В Спасском районе Татарстана будут судить двоих молодых людей, которые разобрали обшивку деревянной беседки на берегу озера Рабига в городе Болгаре.
Как сообщает прокуратура Спасского района, двое местных жителей 18 и 15 лет обвиняются в вандализме. В октябре 2019 года парни в нетрезвом состоянии разобрали деревянную обшивку беседки, учинив ущерб в 12460 рублей.
Свою вину они признали. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее названы парки Казани, которые чаще всего страдают от рук вандалов.
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