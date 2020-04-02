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В Татарстане двоих подростков будут судить за разбор беседки

19:23, 02.04.2020
В Татарстане двоих подростков будут судить за разбор беседки
Фото: «Реальное время»

В Спасском районе Татарстана будут судить двоих молодых людей, которые разобрали обшивку деревянной беседки на берегу озера Рабига в городе Болгаре.

Как сообщает прокуратура Спасского района, двое местных жителей 18 и 15 лет обвиняются в вандализме. В октябре 2019 года парни в нетрезвом состоянии разобрали деревянную обшивку беседки, учинив ущерб в 12460 рублей.

Свою вину они признали. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее названы парки Казани, которые чаще всего страдают от рук вандалов.

Общество Татарстан
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