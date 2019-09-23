Названы парки Казани, которые чаще всего страдают от рук вандалов

Руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров рассказал, какие парки Казани страдают от рук вандалов чаще всего.

По его словам, случаи вандализма чаще всего встречаются в парке «Крылья Советов», им. Урицкого, «Черное озеро», «Сосновая роща», Горкинско-Ометьевский лес.

За прошедший летний период сотрудники дирекции выявили более 20 случаев вандализма и порчи имущества, сообщил Закиров.

На оперативное устранение проблем направляются деньги, вырученные от торговли или проведения коммерческих мероприятий, — с начала этого года это около 1 млн рублей. Однако этих средств недостаточно для дальнейшей работы, подчеркнул руководитель дирекции.

Так, в следующем году восстановлению подлежат существующие ограждения в парках «Черное озеро» и «Крылья Советов», малые архитектурные формы и покрытия спортивных площадок. На это необходимо финансирование в общем объеме 15 млн рублей, рассказал Закиров.

Он также отметил, что в будущем еще предстоит решить вопрос охраны общественных пространств. В этом году Дирекция привлекала сотрудников ЧОП в парк «Комсомолец», Горкинско-Ометьевский лес, парк им. Горького. «Это были временные необходимые меры для предотвращения правонарушений. Но с увеличением внимания к паркам, мы видим, что необходимо комплексное решение», — рассказал чиновник.

Кроме того, с начала этого года в казанских парках и скверах установили более 70 объектов малых архитектурных форм. Это — спортивные тренажеры, детские площадки, урны и объекты навигации. В настоящее время продолжаются работы по замене ограждений спортивных площадок, площадок для выгула собак, дорожно-тропиночной сети, сообщил Марат Закиров во время совещания в мэрии.

Ранее сообщалось, что с начала мая до середины сентября в 20 общественных пространствах Казани площадью 200 гектаров прошло около 1 000 мероприятий. Их посетили почти 500 тысяч горожан и гостей столицы Татарстана.

