На горячую линию по вопросам пропусков обратилось свыше 3 тыс. татарстанцев

Накануне в Татарстане запустили сервис по получению цифровых пропусков, позволяющих жителям РТ покидать дома во время самоизоляции. Менее чем за два дня 90 сотрудников контакт-центра приняли и обработали более 3 тыс. звонков, поступивших на горячую линию.

В Минцифре РТ отметили, что телефоны горячей линии могут быть недоступны для звонков с первого раза из-за большого количества обращений.

Единый номер горячей линии: 8-800-250-90-33. Также информацию о процедуре получения цифровых пропусков можно найти здесь.

Напомним, в Татарстане штрафовать за выход из дома без пропуска начали с сегодняшнего дня.

