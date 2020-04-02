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На горячую линию по вопросам пропусков обратилось свыше 3 тыс. татарстанцев

18:38, 02.04.2020
На горячую линию по вопросам пропусков обратилось свыше 3 тыс. татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru

Накануне в Татарстане запустили сервис по получению цифровых пропусков, позволяющих жителям РТ покидать дома во время самоизоляции. Менее чем за два дня 90 сотрудников контакт-центра приняли и обработали более 3 тыс. звонков, поступивших на горячую линию.

В Минцифре РТ отметили, что телефоны горячей линии могут быть недоступны для звонков с первого раза из-за большого количества обращений.

Единый номер горячей линии: 8-800-250-90-33. Также информацию о процедуре получения цифровых пропусков можно найти здесь.

Напомним, в Татарстане штрафовать за выход из дома без пропуска начали с сегодняшнего дня.

Общество Татарстан
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