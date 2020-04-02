Айрат Фаррахов выразил поддержку главврачу в Коммунарке, который заразился коронавирусом

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Бывший глава Министерства здравоохранения Татарстана Айрат Фаррахов выразил поддержку главврачу в Коммунарке Денису Проценко, который заразился коронавирусной инфекцией. В своем видеообращении он также обратился к медицинским работникам и обычным гражданам, призывая проявить самодисциплину в борьбе с болезнью.

«Хочу выразить поддержку Денису Проценко и пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Дорогой Денис, твои знания, опыт, очень важны тысячам людей, поправляйся скорее. И как всегда, самая лучшая пословица, которой нас учили в медицинском институте: Fortes fortuna adiuvat — «Судьба помогает храбрым».

Фаррахов выразил благодарность всем медицинским работникам, от работы которых сейчас зависит судьба всего человечества. Затем он обратился к остальным зрителям, отметив, что без их дисциплины и самоизоляции медицинские работники не справятся.

«Это вопрос элементарного выживания. Поэтому запаситесь терпением. Я уверен, что человечество справится с этой тяжелой проблемой», — подытожил он.