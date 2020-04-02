Минобрнауки РФ рекомендовало возобновить дистанционную учебу в вузах с 6 апреля

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам возобновить учебный процесс с 6 апреля в дистанционном формате.



Глава ведомства Валерий Фальков призвал студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее Фальков подписал распоряжение отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля. До этого практически все вузы РТ объявили о временном переходе на дистанционное обучение в связи с рекомендациями Минобрнауки РФ.