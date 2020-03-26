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Минобрнауки РФ распорядилось отправить студентов на каникулы

06:40, 26.03.2020
Минобрнауки РФ распорядилось отправить студентов на каникулы
Фото: realnoevremya.ru

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал распоряжение отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Приказ будет отправлен руководствам государственных вузов.

Каникулы пройдут с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года, передает ТАСС.

Напомним, практически все вузы на прошлой неделе объявили о временном переходе на дистанционное обучение в связи с рекомендациями Минобрнауки РФ.

Общество Татарстан
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