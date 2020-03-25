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Университет Иннополис перевел студентов на дистанционное обучение

18:49, 25.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Университет Иннополис перевел студентов на дистанционное обучение
Фото: realnoevremya.ru

Университет Иннополис перевел студентов на дистанционное обучение, сообщил директор вуза Кирилл Семенихин.

Также в образовательном учреждении отменены все командировки. Данные меры связаны с распространением коронавируса нового типа.

Директор вуза подчеркнул, что переход на «дистанционку» проходил поэтапно в течение месяца.

На сегодняшний день в ИТ-вузе отменены внешние мероприятия, а у входящих на территорию кампуса людей измеряют температуру бесконтактными термометрами, пишет «Татар-информ».

Напомним, практически все вузы Татарстана на прошлой неделе объявили о временном переходе на дистанционное обучение в связи с рекомендациями Минобрнауки РФ.

ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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