Университет Иннополис перевел студентов на дистанционное обучение

Университет Иннополис перевел студентов на дистанционное обучение, сообщил директор вуза Кирилл Семенихин.

Также в образовательном учреждении отменены все командировки. Данные меры связаны с распространением коронавируса нового типа.



Директор вуза подчеркнул, что переход на «дистанционку» проходил поэтапно в течение месяца.

На сегодняшний день в ИТ-вузе отменены внешние мероприятия, а у входящих на территорию кампуса людей измеряют температуру бесконтактными термометрами, пишет «Татар-информ».

Напомним, практически все вузы Татарстана на прошлой неделе объявили о временном переходе на дистанционное обучение в связи с рекомендациями Минобрнауки РФ.