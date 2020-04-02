Казанским школьникам подготовят продуктовые наборы

Фото: Денис Гордийко

В Казани 24 481 школьник получат за счет бюджета города продуктовые наборы в период дистанционного обучения. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

В продуктовый набор входят макароны, говяжьи котлеты, рис, сахар, сливочное масло, подсолнечное масло, сок, сгущенное молоко. Всего заготовлено 123 тонны продуктов для школьников из нуждающихся семей. Продукты будут отправлены в 163 школы города, где сотрудники учебных заведений передадут их родителям, передает портал мэрии Казани.

«В случае продления режима самоизоляции нужно менять некоторые наименования, в частности по котлетам. Поэтому важно поддерживать связь с родителями, знать их мнение», — сказал Ильсур Метшин.