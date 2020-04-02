В мэрии рассказали, как кормят 300 правоохранителей на блокпостах

Фото: Денис Гордийко

Для сотрудников правоохранительных органов, которые круглосуточно дежурят на блокпостах на въездах в Казани, организовано питание.

Как рассказала директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина, горячими обедами обеспечены все 300 сотрудников полиции. Автобусы развозят горячие обеды 2 раза в сутки — утром в 10.30 и ночью в 23.00. В обед входит суп, второе блюдо, состоящее из гарнира и мясного блюда, хлеб и чай.

«На блокпосты обеды поставляются в специальных термосах, раздача осуществляется в одноразовой посуде, также в наборе есть дезинфицирующие средства», — передает слова Мухамедшиной пресс-служба мэрии.



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