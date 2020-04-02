Жителю Казани грозит уголовная ответственность за ловлю рыбы
Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выявили добычу рыбы с помощью сети на территории охранной зоны Сараловского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника и государственного природного зоологического заказника «Устье реки Меши».
Подозреваемого в браконьерстве задержали возле села Ташкирмень Лаишевского района. Житель Казани ловил рыбу с использованием сети из лески длиной 20 м, высотой 1,8 м, 60*60 мм.
На место были вызваны сотрудники Казанского ЛУ МВД России на транспорте. Ведется расследование.
Ранее в Татарстане отменили охотничий сезон.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым