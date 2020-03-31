Коронавирус отменил охотничий сезон в Татарстане

Фото: Арсений Фавстрицкий

Весенний охотничий сезон — 2020 в Татарстане не состоится. Приказ о приостановке «до стабилизации ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции всех мероприятий, связанных с весенней охотой в 2020 году» сегодня, 31 марта, подписан председателем Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федором Батковым.

На период действия режима самоизоляции приостановлены прием заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, их выдача, а также оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства. Приказ касается всех охотничьих угодий Татарстана.