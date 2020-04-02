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У 21 человека в РТ предварительные тесты на коронавирус оказались положительными

13:31, 02.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
У 21 человека в РТ предварительные тесты на коронавирус оказались положительными
Фото: «Реальное время»

У 21 человека в Татарстане, по предварительной информации, положительные тесты на наличие коронавирусной инфекции. Такие данные значатся в постановлении главного государственного санитарного врача по Татарстану Марины Патяшиной.

Согласно документу, опубликованному 1 апреля, под медицинским наблюдением с больными находятся 674 человека, находившихся в контакте с установленными больными. В больницах находятся 70 больных с симптомами острых вирусных респираторных инфекций, вернувшихся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран.

Еще 10324 человека находятся на самоизоляции по возвращении из-за границы.

В связи с ситуацией главный санитарный врач постановила запретить плановую госпитализацию больных в медицинские стационары, прием пациентов для оказания амбулаторной помощи, проведение плановой диспансеризации и иммунизации населения за редкими исключениями, а также медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

Общество Татарстан
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