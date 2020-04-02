В казанском Кремле прокомментировали, будет ли в Татарстане ограничение по продаже алкоголя
В казанском Кремле прокомментировали вопрос, будет ли в Татарстане введено ограничение по продаже алкоголя. По словам пресс-секретаря президента РТ, сейчас данный вопрос не рассматривается.
«На сегодняшний день у нас в республике пока такой вопрос в повестке не стоит», — ответила на вопрос Галимова.
Ранее в Башкирии ограничили продажу алкоголя с с 18.00 до 10.00. Также ограничения приняли власти Кемеровской области, Тувы, Карелии, Якутии, Красноярского и Пермского краев.
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