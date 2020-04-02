В Татарстане продавцы массово переходят на торговые онлайн-площадки

Ozon зафиксировал рост регистраций производителей и продавцов из Татарстана на маркетплейсе, сообщил директор макрорегиона Поволжье в компании Рустем Касимов.

Сейчас на платформе уже продаются товары от нескольких сотен татарстанских компаний, более 500 находятся на стадии регистрации.

Помимо роста числа новых продавцов на площадке, Ozon фиксирует увеличение ассортимента уже у продающих компаний из Татарстана.

За 25 марта количество ассортимента, добавленного за сутки, выросло на 30% относительно среднедневного значения 2020 года. Порядка 60% предпринимателей из Татарстана — продавцы одежды, продуктов питания, товаров для дома и электроники, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил мэрам Казани и Набережных Челнов проработать с управляющими компаниями установку дополнительных постаматов Ozon в жилых домах.

