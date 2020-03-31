Новости бизнеса

23:34 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В жилых домах Татарстана могут появиться постаматы для посылок

20:33, 31.03.2020
В жилых домах Татарстана могут появиться постаматы для посылок
Фото: wikipedia.org

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил мэрам Казани и Набережных Челнов проработать с управляющими компаниями установку дополнительных постаматов Ozon в жилых домах.

В ходе совещания генеральный директор компании Александр Шульгин предложил увеличить количество автоматизированных терминалов по выдаче товаров, заказанных в интернет-магазинах. Минниханов идею поддержал, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Нужно максимально оперативно принять решение», — подчеркнул он.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе этой встречи также призвал онлайн-ретейлеров внимательнее относиться к вопросам безопасности курьеров, обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты.

БизнесРозничная торговля Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров