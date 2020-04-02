«Росатом» будет стерилизовать медицинские маски с помощью радиации

Специалисты российской атомной отрасли предложили с помощью радиации стерилизовать медицинские маски. Данная процедура уже проделана с первой партией изделий.

Компания «Стерион», созданная при участии «Росатома», заключила контракт на стерилизацию более 58 млн медицинских масок с одной из российских компаний, поставляющих стерильные маски в российские медицинские учреждения.

Предприятие экстренно перевели в трехсменный (круглосуточный) режим работы. Это позволит обрабатывать до 10 млн масок в неделю, отметили в пресс-службе «Русатом Хэлскеа».

Кроме того, в ближайшее время к стерилизации медицинских изделии присоединится Научно-исследовательский физико-химический институт имени Карпова (входит в контур управления «Русатом Хэлскеа»). Там планируют обрабатывать до 3 млн масок в неделю.

Ранее сообщалось, что компания Umatex, входящая в «Росатом», и КНИТУ-КАИ открыли совместную научно-учебную лабораторию «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов». Данный проект реализуется при поддержке правительства Татарстана.

