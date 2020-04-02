77 российских спортсменов ожидают эвакуации из-за рубежа

77 российских спортсменов, находящихся в данный момент за рубежом, ожидают эвакуации. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Всего за пределами России находятся 119 спортсменов из 16 субъектов страны. По каждому желающему вернуться в Минспорта РФ составлен индивидуальный план эвакуации.

Среди тех, кто планирует эвакуироваться в Россию, 25 человек из Пермского женского футбольного клуба «Звезда-2005», которые проходили сборы в Турции. 32 представителя сборной Свердловской области по легкой атлетике будут эвакуированы из Киргизии и два человека — из Узбекистана.

Отметим, что на прошлой неделе в Москву уже вернулись 82 представителя сборной России, эвакуированных из Киргизии.