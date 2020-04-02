Яруллин намерен продлить контракт с «Ак Барсом»
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин намерен остаться в казанском клубе на следующий сезон.
Его действующий контракт с клубом заканчивается 30 апреля 2020 года.
На данный момент «Ак Барс» еще не предлагал Яруллину продлить действующее соглашение. Ожидается, что стороны начнут переговоры после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
«Сейчас такая ситуация, что непонятно ничего. Я еще не думал о дальнейших планах. Скоро начнутся переговоры, но главный приоритет — остаться в родном клубе», — сообщил Яруллин.
Напомним, ранее КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.
Яруллин является воспитанником казанского хоккея. В нынешнем сезоне защитник вошел в пятерку лучших бомбардиров и тройку ведущих ассистентов в казанской команде, набрав за 56 матчей 33 (4+29) очка. Все четыре гола Яруллин забросил в играх против «Салавата Юлаева».СпортХоккей Татарстан
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