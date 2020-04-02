Мечеть Иске-Таш в Казани отреставрируют за 200 млн рублей

В мечети Иске-Таш в Ново-Татарской слободе Казани в скором времени начнется реставрация.

Зданию вернут его купола, усилят фундамент, заменят окна и изменят планировку, выяснило «Реальное время».

«Реставрировать будут все полностью — от фундамента до полумесяца. Насколько мы знаем, будут ломать все. Останется четыре стены, усилят фундамент, проведут его диагностику и так до самого верха. Оконные проемы, внутренние перегородки… Также мечеть изначально была двухкупольной. Эти купола до сих пор есть, но они находятся на чердаке. Их будут вытаскивать. После того, как откроют купола, в мечети будет просто два больших зала, а не как сейчас», — рассказал имам Иске-Таш Надир хазрат Шаймуратов.

Он уточнил, что реставрация мечети стала возможной после того, как она перешла на баланс Росимущества как федеральный памятник. На реставрационные работы потратят порядка 200 млн рублей.

Подробнее о ситуации — в материале интернет-газеты.

