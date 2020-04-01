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МВД: россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции

21:34, 01.04.2020
МВД: россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

Замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов сообщил, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

По его словам, нарушений фиксируется немного, пишет ТАСС.

Наумов отметил, что люди в целом адекватно реагируют на полицейских, которые подходят на улице и предупреждают о необходимости соблюдать режим самоизоляции. С отдельными лицами, допускающими нарушение режима самоизоляции, проводится необходимая профилактическая работа.

Напомним, согласно данным «Индекса самоизоляции» «Яндекса», в Казани большинство людей остаются дома. На сегодня, 1 апреля, индекс поднялся до 4 баллов.

Количество самоизолировавшихся людей растет с каждым днем. Еще 28 марта индекс самоизоляции был 2,8 балла, утром 30 марта он достиг 2,9 балла. 31 марта индекс самоизоляции максимально поднимался до 3,8 баллов.

Общество
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